EUR/GBP tritt auf der Stelle – 0,87979 GBP

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte EUR/GBP bei 0,710514GBP. Aus einer Anlage von 5.000GBP wäre bis heute bei einem Kurs von 0,87979GBP ein Wert von 6.191,25GBP geworden – ein Gewinn von +23,83 %.

Informationen zum Pfund

Das Pfund Sterling (GBP) ist eine der stabilsten und ältesten Währungen. Besonders der GBP-USD-Kurs, bekannt als „Cable“, zieht internationale Aufmerksamkeit auf sich. Er reagiert sensibel auf Zinspolitik, Konjunkturdaten und politische Entwicklungen in Großbritannien und den USA. Für globale Investoren bleibt das Paar ein Schlüsselindikator.

Ob ein Investment in EUR/GBP sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.