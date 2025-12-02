Heftiger Rückgang Silber verliert -1,05 %

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 22,75114USD. Heute, bei 57,37USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.521,59USD geworden – ein Plus von +152,16 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt das Anleger-Sentiment zu Silber eine optimistische Grundstimmung, mit einem aktuellen Kurs von 57,75 USD und dem Ziel, 59 USD zu erreichen. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass ein Schlusskurs über 58,14 USD den Preis in Richtung 61 USD treiben könnte. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Rücksetzer und einer steigenden Volatilität, während die physische Nachfrage den Preisdruck erhöhen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.