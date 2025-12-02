Airbus Aktie leidet unter Verkäufen - 02.12.2025

Die Airbus Aktie notiert aktuell bei 188,60€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,37 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,58 € entspricht. Die Talfahrt der Airbus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 188,60€, mit einem Minus von -2,37 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Airbus-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,45 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die Airbus Aktie damit um -3,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,38 %. Im Jahr 2025 gab es für Airbus bisher ein Plus von +25,29 %.

Airbus Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,38 % 1 Monat -9,38 % 3 Monate +6,45 % 1 Jahr +31,49 %

Informationen zur Airbus Aktie

Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,85 Mrd. € wert.

(In der am 1.12. gesendeten Meldung wurde im 10. Absatz im 2. Satz der französische Hersteller Thales gestrichen, um deutlich zu machen, dass Thales keine Verantwortung für das Update trägt.) TOULOUSE/FRANKFURT (dpa-AFX) - Probleme mit Software …

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf einen vom Flugzeugbauer bestätigten Bericht über Probleme mit neuen A320-Rumpfteilen sei übertrieben, schrieb …

Airbus Aktie jetzt kaufen?

Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.