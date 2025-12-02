    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Airbus Aktie leidet unter Verkäufen - 02.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Airbus Aktie bisher Verluste von -2,37 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Airbus Aktie.

    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Airbus ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bekannt für seine fortschrittlichen Flugzeugmodelle und innovativen Technologien. Hauptkonkurrent ist Boeing.

    Airbus Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.12.2025

    Die Airbus Aktie notiert aktuell bei 188,60 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,37 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,58  entspricht. Die Talfahrt der Airbus Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 188,60, mit einem Minus von -2,37 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Airbus-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,45 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Airbus Aktie damit um -3,38 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,38 %. Im Jahr 2025 gab es für Airbus bisher ein Plus von +25,29 %.

    Airbus Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,38 %
    1 Monat -9,38 %
    3 Monate +6,45 %
    1 Jahr +31,49 %

    Informationen zur Airbus Aktie

    Es gibt 792 Mio. Airbus Aktien. Damit ist das Unternehmen 149,85 Mrd. € wert.

    Satellite Ground Station Market worth $82.72 billion by 2030 - Exclusive Report by MarketsandMarkets


    DELRAY BEACH, Fla., Dec. 2, 2025 /PRNewswire/ - According to MarketsandMarkets, the Satellite Ground Station Market is projected to reach USD 82.72 billion by 2030 from USD 40.99 billion in 2025 at a CAGR of 15.1% from 2025 to 2030. Browse 250 …

    Airbus schockt mit Softwareärger und mangelhaften Teilen


    (In der am 1.12. gesendeten Meldung wurde im 10. Absatz im 2. Satz der französische Hersteller Thales gestrichen, um deutlich zu machen, dass Thales keine Verantwortung für das Update trägt.) TOULOUSE/FRANKFURT (dpa-AFX) - Probleme mit Software …

    Bernstein belässt Airbus auf 'Outperform' - Ziel 245 Euro


    Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Die negative Kursreaktion auf einen vom Flugzeugbauer bestätigten Bericht über Probleme mit neuen A320-Rumpfteilen sei übertrieben, schrieb …

    Airbus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Airbus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Airbus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Airbus

    -2,18 %
    -3,38 %
    -9,38 %
    +6,45 %
    +31,49 %
    +76,08 %
    +115,58 %
    +187,54 %
    +939,38 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914



