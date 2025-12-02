    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsD-Wave Quantum AktievorwärtsNachrichten zu D-Wave Quantum

    Aktie 2025 mit +96 %

    845 Aufrufe 845 0 Kommentare 0 Kommentare

    Quantencomputing: D-Wave Quantum greift nach Milliardenmarkt

    D-Wave Quantum startet eine eigene Einheit für US-Regierungsaufträge, um die wachsende Nachfrage nach Quantenlösungen zu bedienen. Die Aktie ist nach +96 % YTD am Dienstag leicht im Minus.

    Für Sie zusammengefasst
    • D-Wave gründet Einheit für US-Regierungsaufträge.
    • Nachfrage nach Quantenlösungen bei US-Regierung steigt.
    • Aktie nach +96 % YTD am Dienstag leicht im Minus.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Aktie 2025 mit +96 % - Quantencomputing: D-Wave Quantum greift nach Milliardenmarkt
    Foto: Picture Alliance

    D-Wave Quantum kündigt die Gründung einer Geschäftseinheit für US-Regierungsgeschäfte an, um die wachsende Nachfrage der US-Regierung nach Quantencomputerlösungen von D-Wave zu decken. D-Wave Quantum, ein führender Anbieter von Quantencomputersystemen, -software und -dienstleistungen sowie der weltweit erste kommerzielle Anbieter von Quantencomputern, gab heute die Gründung einer neuen Geschäftseinheit bekannt. 

    Diese soll die Einführung der Quantencomputerprodukte und -dienstleistungen von D-Wave bei der US-Regierung vorantreiben. Mehrere hochrangige Mitglieder des US-Kriegsministeriums haben sich für den Einsatz von Quantentechnologien ausgesprochen. Die Entwicklung von Quantenanwendungen wird für notwendig angesehen, um den Logistik- und Transportbedarf der einzelnen Teilstreitkräfte zu decken.

    D-Wave Quantum

    +6,31 %
    -7,75 %
    -42,34 %
    +38,93 %
    +525,64 %
    +716,37 %
    +61,96 %
    ISIN:US26740W1099WKN:A3DSV9

    Dr. Alan Baratz, CEO von D-Wave, kommentierte dies wie folgt: "Der Ruf nach dem Einsatz von Quantentechnologien zur Wahrung nationaler Interessen wird immer lauter, da die US-Regierung vor komplexen Herausforderungen steht, die leistungsfähigere und flexiblere Problemlösungsressourcen zum Schutz unseres Landes erfordern. Durch die Gründung einer auf die US-Regierung fokussierten Geschäftseinheit wollen wir die rasche Entwicklung von Quantenanwendungen fördern, um den Herausforderungen in den Bereichen nationale Sicherheit, Verteidigung und Infrastruktur zu begegnen."

    D-Wave ist führend in der Entwicklung und Bereitstellung von Quantencomputersystemen, -software und -dienstleistungen. Die Aktie ist in diesem Jahr seit Jahresbeginn über 96 Prozent im Plus und am Dienstag leicht im Minus. Sie wird mit 18,57 Euro bewertet. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die D-Wave Quantum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 18,76EUR auf Tradegate (02. Dezember 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie 2025 mit +96 % Quantencomputing: D-Wave Quantum greift nach Milliardenmarkt D-Wave Quantum startet eine eigene Einheit für US-Regierungsaufträge, um die wachsende Nachfrage nach Quantenlösungen zu bedienen. Die Aktie ist nach +96 % YTD am Dienstag leicht im Minus.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     