Quantencomputing: D-Wave Quantum greift nach Milliardenmarkt

Diese soll die Einführung der Quantencomputerprodukte und -dienstleistungen von D-Wave bei der US-Regierung vorantreiben. Mehrere hochrangige Mitglieder des US-Kriegsministeriums haben sich für den Einsatz von Quantentechnologien ausgesprochen. Die Entwicklung von Quantenanwendungen wird für notwendig angesehen, um den Logistik- und Transportbedarf der einzelnen Teilstreitkräfte zu decken.

D-Wave Quantum kündigt die Gründung einer Geschäftseinheit für US-Regierungsgeschäfte an, um die wachsende Nachfrage der US-Regierung nach Quantencomputerlösungen von D-Wave zu decken. D-Wave Quantum, ein führender Anbieter von Quantencomputersystemen, -software und -dienstleistungen sowie der weltweit erste kommerzielle Anbieter von Quantencomputern, gab heute die Gründung einer neuen Geschäftseinheit bekannt.

Dr. Alan Baratz, CEO von D-Wave, kommentierte dies wie folgt: "Der Ruf nach dem Einsatz von Quantentechnologien zur Wahrung nationaler Interessen wird immer lauter, da die US-Regierung vor komplexen Herausforderungen steht, die leistungsfähigere und flexiblere Problemlösungsressourcen zum Schutz unseres Landes erfordern. Durch die Gründung einer auf die US-Regierung fokussierten Geschäftseinheit wollen wir die rasche Entwicklung von Quantenanwendungen fördern, um den Herausforderungen in den Bereichen nationale Sicherheit, Verteidigung und Infrastruktur zu begegnen."

D-Wave ist führend in der Entwicklung und Bereitstellung von Quantencomputersystemen, -software und -dienstleistungen. Die Aktie ist in diesem Jahr seit Jahresbeginn über 96 Prozent im Plus und am Dienstag leicht im Minus. Sie wird mit 18,57 Euro bewertet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die D-Wave Quantum Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 18,76EUR auf Tradegate (02. Dezember 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.

