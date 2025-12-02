Börsen Update
Börsen Update Europa - 02.12. - FTSE Athex 20 stark +1,95 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.711,15 PKT und steigt um +0,64 %.
Top-Werte: Bayer +12,83 %, BASF +3,27 %, Siemens Energy +2,71 %
Flop-Werte: Airbus -1,86 %, Daimler Truck Holding -1,16 %, Henkel VZ -0,86 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.472,23 PKT und steigt um +0,20 %.
Top-Werte: ThyssenKrupp +5,35 %, Hugo Boss +3,67 %, Hochtief +3,63 %
Flop-Werte: AIXTRON -2,02 %, flatexDEGIRO -1,99 %, AUTO1 Group -1,73 %
Der TecDAX steht bei 3.541,85 PKT und verliert bisher -0,20 %.
Top-Werte: Nagarro +1,55 %, Nordex +1,20 %, 1&1 +0,94 %
Flop-Werte: Jenoptik -3,11 %, SILTRONIC AG -2,18 %, AIXTRON -2,02 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.700,07 PKT und gewinnt bisher +0,58 %.
Top-Werte: Bayer +12,83 %, BASF +3,27 %, Siemens Energy +2,71 %
Flop-Werte: Airbus -1,86 %, Prosus Registered (N) -1,54 %, Wolters Kluwer -1,16 %
Der ATX steht aktuell (13:59:49) bei 5.075,27 PKT und steigt um +0,50 %.
Top-Werte: Erste Group Bank +3,20 %, BAWAG Group +1,03 %, EVN +0,93 %
Flop-Werte: DO & CO -2,70 %, Andritz -1,52 %, Wienerberger -1,33 %
Der SMI steht aktuell (13:59:49) bei 12.942,64 PKT und steigt um +1,03 %.
Top-Werte: Logitech International +1,91 %, Roche Holding +1,62 %, Novartis +1,46 %
Flop-Werte: Swisscom -1,47 %, Partners Group Holding -1,09 %, Lonza Group -0,74 %
Der CAC 40 steht bei 8.119,97 PKT und gewinnt bisher +0,45 %.
Top-Werte: Carrefour +2,31 %, BNP Paribas (A) +1,95 %, Societe Generale +1,91 %
Flop-Werte: Airbus -1,86 %, ORANGE -1,73 %, Dassault Systemes -1,30 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.785,66 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.
Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,62 %, Nordea Bank Abp +1,09 %, SKF (B) +1,05 %
Flop-Werte: Getinge (B) -1,42 %, Assa Abloy Registered (B) -1,26 %, Securitas Shs(B) -0,52 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.220,00 PKT und steigt um +1,95 %.
Top-Werte: Public Power +1,99 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,65 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,52 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,06 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,41 %, Coca-Cola HBC -0,18 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.