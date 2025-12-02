Börsen Update Europa - 02.12. - FTSE Athex 20 stark +1,95 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.472,23 PKT und steigt um +0,20 %. Top-Werte: ThyssenKrupp +5,35 %, Hugo Boss +3,67 %, Hochtief +3,63 % Flop-Werte: AIXTRON -2,02 %, flatexDEGIRO -1,99 %, AUTO1 Group -1,73 %

Der DAX bewegt sich bei 23.711,15 PKT und steigt um +0,64 %. Top-Werte: Bayer +12,83 %, BASF +3,27 %, Siemens Energy +2,71 % Flop-Werte: Airbus -1,86 %, Daimler Truck Holding -1,16 %, Henkel VZ -0,86 %

Der TecDAX steht bei 3.541,85 PKT und verliert bisher -0,20 %.

Top-Werte: Nagarro +1,55 %, Nordex +1,20 %, 1&1 +0,94 %

Flop-Werte: Jenoptik -3,11 %, SILTRONIC AG -2,18 %, AIXTRON -2,02 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.700,07 PKT und gewinnt bisher +0,58 %.

Top-Werte: Bayer +12,83 %, BASF +3,27 %, Siemens Energy +2,71 %

Flop-Werte: Airbus -1,86 %, Prosus Registered (N) -1,54 %, Wolters Kluwer -1,16 %

Der ATX steht aktuell (13:59:49) bei 5.075,27 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: Erste Group Bank +3,20 %, BAWAG Group +1,03 %, EVN +0,93 %

Flop-Werte: DO & CO -2,70 %, Andritz -1,52 %, Wienerberger -1,33 %

Der SMI steht aktuell (13:59:49) bei 12.942,64 PKT und steigt um +1,03 %.

Top-Werte: Logitech International +1,91 %, Roche Holding +1,62 %, Novartis +1,46 %

Flop-Werte: Swisscom -1,47 %, Partners Group Holding -1,09 %, Lonza Group -0,74 %

Der CAC 40 steht bei 8.119,97 PKT und gewinnt bisher +0,45 %.

Top-Werte: Carrefour +2,31 %, BNP Paribas (A) +1,95 %, Societe Generale +1,91 %

Flop-Werte: Airbus -1,86 %, ORANGE -1,73 %, Dassault Systemes -1,30 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.785,66 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,62 %, Nordea Bank Abp +1,09 %, SKF (B) +1,05 %

Flop-Werte: Getinge (B) -1,42 %, Assa Abloy Registered (B) -1,26 %, Securitas Shs(B) -0,52 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.220,00 PKT und steigt um +1,95 %.

Top-Werte: Public Power +1,99 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,65 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,52 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,06 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,41 %, Coca-Cola HBC -0,18 %