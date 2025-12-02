    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson

    Besonders beachtet!

    429 Aufrufe 429 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wacker Neuson - Aktie zieht deutlich an - 02.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Wacker Neuson Aktie bisher um +8,10 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Neuson Aktie.

    Besonders beachtet! - Wacker Neuson - Aktie zieht deutlich an - 02.12.2025
    Foto: Wolfilser - stock.adobe.com

    Wacker Neuson ist ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen, bekannt für innovative Technologien und ein breites Produktportfolio. Hauptkonkurrenten sind Caterpillar, Volvo und JCB. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in Europa und Nordamerika.

    Wacker Neuson Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Wacker Neuson Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,10 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Wacker Neuson Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 20,475, mit einem Plus von +8,10 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Obwohl sich die Wacker Neuson Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -21,85 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wacker Neuson Aktie damit um -2,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,80 %. Im Jahr 2025 gab es für Wacker Neuson bisher ein Plus von +29,14 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,24 % geändert.

    Wacker Neuson Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,72 %
    1 Monat +0,80 %
    3 Monate -21,85 %
    1 Jahr +39,59 %

    Informationen zur Wacker Neuson Aktie

    Es gibt 70 Mio. Wacker Neuson Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,46 Mrd.EUR € wert.

    Wacker Neuson Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wacker Neuson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wacker Neuson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wacker Neuson

    +21,57 %
    +0,21 %
    +0,11 %
    -21,33 %
    +38,69 %
    +9,07 %
    +14,32 %
    +39,22 %
    -3,96 %
    ISIN:DE000WACK012WKN:WACK01



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Wacker Neuson - Aktie zieht deutlich an - 02.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Wacker Neuson Aktie bisher um +8,10 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wacker Neuson Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     