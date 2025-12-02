    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOrla Mining AktievorwärtsNachrichten zu Orla Mining

    Gold-Hammer: Orla Mining meldet Spitzen-Bohrergebnisse

    Orla Mining meldet starke Bohrergebnisse im South-Carlin-Komplex, entdeckt neues Oxidpotenzial und stärkt die Ressourcenbasis. Die Aktie korrigiert nach +105 % YTD leicht.

    Foto: Mugglehead Magazine

    Die Aktien von Orla Mining notieren am Dienstag 3 Prozent im Minus (16:00 MEZ), nachdem das Unternehmen Ergebnisse seines 18.000 Meter umfassenden Bohrprogramms im South Carlin-Komplex in Nevada veröffentlicht hatte. Das Unternehmen gab an, dass die Ergebnisse signifikante Oxidvorkommen außerhalb der aktuellen Tagebauplanungen sowie mehrere fortgeschrittene Satellitenziele aufzeigten und damit das Ressourcenwachstumspotenzial im gesamten Landpaket des Unternehmens stärkten. 

    Zudem treibt Orla Mining das Projekt South Railroad innerhalb des South Carlin-Komplexes voran. Die erste Produktion bei South Railroad ist für 2028 geplant.

    Sylvain Guerard, Senior Vice President Exploration bei Orla, kommentierte dies wie folgt: "Der South Carlin Complex entwickelt sich rasant und befindet sich noch in einer frühen Explorationsphase. Diese Ergebnisse bilden eine solide Grundlage für das Ressourcenwachstum, das wir in zukünftigen Studien erwarten, und positionieren South Railroad als Eckpfeiler des Carlin-Trends."

    Die Aktie von Orla Mining ist seit Jahresbeginn 105 Prozent im Plus und wird mit 11,87 Euro bewertet.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Orla Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 12,00EUR auf Tradegate (02. Dezember 2025, 15:31 Uhr) gehandelt.


    Verfasst von Paul Späthling
