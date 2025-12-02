Boeing - Aktienkurs springt nach oben +5,69 % - 02.12.2025

Die Boeing Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,69 % auf 169,78€ zulegen. Das sind +9,14 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Boeing Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,54 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 169,78€, mit einem Plus von +5,69 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Boeing ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrt mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktstellung, trotz Herausforderungen durch Konkurrenz und Marktbedingungen.

Der heutige Anstieg bei Boeing konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -19,47 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Boeing Aktie damit um +3,29 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Boeing eine negative Entwicklung von -4,03 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

Boeing Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,29 % 1 Monat -7,36 % 3 Monate -19,47 % 1 Jahr +9,19 %

Informationen zur Boeing Aktie

Es gibt 760 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,50 Mrd.EUR € wert.

Boeing Aktie jetzt kaufen?

Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.