    Boeing - Aktienkurs springt nach oben +5,69 % - 02.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Boeing Aktie bisher um +5,69 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Boeing Aktie.

    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    Boeing ist ein globaler Marktführer in der Luft- und Raumfahrt mit einem breiten Produktportfolio und starker Marktstellung, trotz Herausforderungen durch Konkurrenz und Marktbedingungen.

    Boeing aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.12.2025

    Die Boeing Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,69 % auf 169,78 zulegen. Das sind +9,14  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Boeing Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,54 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 169,78, mit einem Plus von +5,69 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der heutige Anstieg bei Boeing konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -19,47 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Boeing Aktie damit um +3,29 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Boeing eine negative Entwicklung von -4,03 % erlebt.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,24 % geändert.

    Boeing Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,29 %
    1 Monat -7,36 %
    3 Monate -19,47 %
    1 Jahr +9,19 %

    Informationen zur Boeing Aktie

    Es gibt 760 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 127,50 Mrd.EUR € wert.

    Satellite Ground Station Market worth $82.72 billion by 2030 - Exclusive Report by MarketsandMarkets


    DELRAY BEACH, Fla., Dec. 2, 2025 /PRNewswire/ - According to MarketsandMarkets, the Satellite Ground Station Market is projected to reach USD 82.72 billion by 2030 from USD 40.99 billion in 2025 at a CAGR of 15.1% from 2025 to 2030. Browse 250 …

    Airbus schockt mit Softwareärger und mangelhaften Teilen


    (In der am 1.12. gesendeten Meldung wurde im 10. Absatz im 2. Satz der französische Hersteller Thales gestrichen, um deutlich zu machen, dass Thales keine Verantwortung für das Update trägt.) TOULOUSE/FRANKFURT (dpa-AFX) - Probleme mit Software …

    Boeing Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Boeing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Boeing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Boeing

    +8,46 %
    +3,53 %
    -8,10 %
    -19,21 %
    +8,76 %
    -3,63 %
    -8,86 %
    +15,19 %
    +1.059,68 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471



    Verfasst von Markt Bote
