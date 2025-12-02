    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Shortseller in der Zwickmühle

    Wetten gegen US-Aktien? Warum das ein Spiel mit dem Feuer bleibt

    US-Aktien bleiben trotz Volatilität gefährliches Terrain für Shortseller: Starke Konjunktur, AI-Investitionen und saisonale Effekte treiben Kurse an – und erzwingen teure Rückzüge auf der Bärenseite.

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienkurse steigen durch starke Konjunktur.
    • Short-Positionen riskant, hohe Verluste für Leerverkäufer.
    • Dezember historisch starker Börsenmonat für Anleger.
    Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Shortseller in der Zwickmühle - Wetten gegen US-Aktien? Warum das ein Spiel mit dem Feuer bleibt
    Foto: Unsplash

    Wer aktuell auf fallende US-Aktienkurse setzt, spielt mit dem Feuer. Davor zumindest warnt das Analysehauses 22V Research. Eine robuste US-Konjunktur, überraschend starke Konsumausgaben und der ungebrochene Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz steigern die Produktivität – und damit die Gewinne, die den Aktienmarkt weiter antreiben.

    Die Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Volatilität zugenommen hat. Sorgen über Zölle und Geldpolitik sowie Zweifel am AI-Hype hatten den S&P 500 zeitweise um über 5 Prozent vom Rekordstand gedrückt, bevor eine kräftige Gegenbewegung einsetzte. 22V-Strategen betonen, dass eine Short-Position derzeit nur mit der Annahme gerechtfertigt sei, dass die Wirtschaft deutlich abkühlt oder der Investitionszyklus in KI abrupt stoppt.

    S&P 500

    +0,41 %
    +1,77 %
    -0,54 %
    +5,60 %
    +13,09 %
    +67,09 %
    +85,88 %
    +224,51 %
    +369,05 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Für Leerverkäufer erwies sich der November bereits als schmerzhafter Monat: Laut Daten von S3 Partners verloren Short-Seller in der letzten Novemberwoche rund 80 Mrd. US-Dollar an Buchwert – nahezu der gesamte Monatsgewinn der Wochen zuvor war dahin. Auch Hedgefonds reduzierten ihre Absicherungen so stark wie seit fünf Monaten nicht mehr.

    Fundamental spricht vieles gegen die Skeptiker. Analysten rechnen in den kommenden zwölf Monaten mit einem Gewinnwachstum von 12,5 Prozent. Trotz schwächelnder Konsumlaune stiegen die Ausgaben am Black Friday um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und mit der erwarteten Zinssenkung der Federal Reserve dürfte zusätzlicher Rückenwind kommen.

    Hinzu kommt ein saisonaler Faktor: Historisch ist der Dezember der stärkste Börsenmonat – im Schnitt legte der S&P 500 um 1,4 Prozent zu, in fast drei Viertel der Fälle endete der Monat im Plus. Für Short-Seller bleibt daher wenig Spielraum. Denn wie die jüngsten Kurssprünge etwa bei Beyond Meat zeigen, kann selbst ein Nebenwert ohne Nachrichtenlage binnen Tagen explodieren – und die Kosten einer bearishen Position schnell in die Höhe treiben.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Julian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Shortseller in der Zwickmühle Wetten gegen US-Aktien? Warum das ein Spiel mit dem Feuer bleibt US-Aktien bleiben trotz Volatilität gefährliches Terrain für Shortseller: Starke Konjunktur, AI-Investitionen und saisonale Effekte treiben Kurse an – und erzwingen teure Rückzüge auf der Bärenseite.
