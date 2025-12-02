Wetten gegen US-Aktien? Warum das ein Spiel mit dem Feuer bleibt

Die Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Volatilität zugenommen hat. Sorgen über Zölle und Geldpolitik sowie Zweifel am AI-Hype hatten den S&P 500 zeitweise um über 5 Prozent vom Rekordstand gedrückt, bevor eine kräftige Gegenbewegung einsetzte. 22V-Strategen betonen, dass eine Short-Position derzeit nur mit der Annahme gerechtfertigt sei, dass die Wirtschaft deutlich abkühlt oder der Investitionszyklus in KI abrupt stoppt.

Wer aktuell auf fallende US-Aktienkurse setzt, spielt mit dem Feuer. Davor zumindest warnt das Analysehauses 22V Research. Eine robuste US-Konjunktur, überraschend starke Konsumausgaben und der ungebrochene Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz steigern die Produktivität – und damit die Gewinne, die den Aktienmarkt weiter antreiben.

Für Leerverkäufer erwies sich der November bereits als schmerzhafter Monat: Laut Daten von S3 Partners verloren Short-Seller in der letzten Novemberwoche rund 80 Mrd. US-Dollar an Buchwert – nahezu der gesamte Monatsgewinn der Wochen zuvor war dahin. Auch Hedgefonds reduzierten ihre Absicherungen so stark wie seit fünf Monaten nicht mehr.

Fundamental spricht vieles gegen die Skeptiker. Analysten rechnen in den kommenden zwölf Monaten mit einem Gewinnwachstum von 12,5 Prozent. Trotz schwächelnder Konsumlaune stiegen die Ausgaben am Black Friday um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und mit der erwarteten Zinssenkung der Federal Reserve dürfte zusätzlicher Rückenwind kommen.

Hinzu kommt ein saisonaler Faktor: Historisch ist der Dezember der stärkste Börsenmonat – im Schnitt legte der S&P 500 um 1,4 Prozent zu, in fast drei Viertel der Fälle endete der Monat im Plus. Für Short-Seller bleibt daher wenig Spielraum. Denn wie die jüngsten Kurssprünge etwa bei Beyond Meat zeigen, kann selbst ein Nebenwert ohne Nachrichtenlage binnen Tagen explodieren – und die Kosten einer bearishen Position schnell in die Höhe treiben.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7185,55 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Die Jahresendrallye rollt an nicht bei Nvidia, Palantir & Co Jetzt Report kostenlos herunterladen!