    Nexus Uranium übernimmt das Uranprojekt 'Chord' – Vertrag unterzeichnet

    Nexus Uranium setzt auf Wachstum: Mit dem geplanten Erwerb des Uranprojekts „Chord“ in South Dakota stärkt das Unternehmen sein Portfolio in einem strategisch wichtigen Bergbaurevier.

    • Nexus Uranium Corp. hat eine Kaufvereinbarung für das Uranprojekt "Chord" in South Dakota unterzeichnet, um sämtliche Eigentumsanteile zu erwerben.
    • Das Konzessionsgebiet "Chord" umfasst 3.640 Acres und enthält vermutete Mineralressourcen von 2,75 Millionen Pfund U3O8.
    • Der Erwerb soll die Konsolidierung des Uranportfolios von Nexus in einem etablierten Bergbaurevier unterstützen, das als wichtig für die Energieversorgungssicherheit der USA gilt.
    • Die Transaktion umfasst eine Zahlung von 100.000 US$ in bar und die Ausgabe von 250.000 Stammaktien an die Verkäufer.
    • Nexus plant, ein Explorations- und Bohrprogramm zu starten, um das Potenzial für eine In-situ-Gewinnung zu bewerten, das voraussichtlich Anfang 2026 beginnen wird.
    • Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange.

    Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7530EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,80 % im Plus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,7640EUR das entspricht einem Plus von +1,46 % seit der Veröffentlichung.


    Nexus Uranium

    +2,41 %
    +9,14 %
    -1,07 %
    +1.317,62 %
    +287,43 %
    +100,81 %
    +172,86 %
    ISIN:CA65345P2008WKN:A41PJQ





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
