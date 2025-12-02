Börsenstart USA - 02.12. - US Tech 100 stark +0,78 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.407,59 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: Boeing +7,35 %, NVIDIA +2,66 %, Unitedhealth Group +1,67 %, Caterpillar +1,22 %, Microsoft +0,32 %

Flop-Werte: Procter & Gamble -2,81 %, Chevron Corporation -1,98 %, Walt Disney -1,64 %, Merck & Co -1,42 %, The Home Depot -0,98 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:56) bei 25.544,12 PKT und steigt um +0,78 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +8,63 %, Palantir +4,52 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,35 %, Shopify +3,98 %, Intel +3,95 %

Flop-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) -3,31 %, Regeneron Pharmaceuticals -1,99 %, The Kraft Heinz Company -1,69 %, Charter Communications Registered (A) -1,67 %, O'Reilly Automotive -1,35 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.835,93 PKT und steigt um +0,30 %.

Top-Werte: AppLovin Registered (A) +8,63 %, Boeing +7,35 %, Teradyne +5,59 %, Palantir +4,52 %, Intel +3,95 %

Flop-Werte: Baker Hughes Company Registered (A) -3,31 %, Schlumberger -3,31 %, Valero Energy -3,26 %, The Mosaic -2,86 %, Procter & Gamble -2,81 %