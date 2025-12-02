AppLovin Registered (A) Aktie hebt ab - +8,63 % - 02.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die AppLovin Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +8,63 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,76 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der AppLovin Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,76 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 583,35€, mit einem Plus von +8,63 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei AppLovin Registered (A) einen Gewinn von +30,89 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +10,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,56 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AppLovin Registered (A) einen Anstieg von +66,60 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,78 % geändert.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,25 % 1 Monat -2,56 % 3 Monate +30,89 % 1 Jahr +67,96 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 176,81 Mrd.EUR € wert.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.