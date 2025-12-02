DAX, Hydreight Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Hydreight Technologies
|+33,33 %
|Gesundheitswesen
|🥈
|Wacker Neuson
|+26,58 %
|Baugewerbe
|🥉
|MongoDB Registered (A)
|+25,89 %
|Informationstechnologie
|🟥
|Exxaro Resources
|-6,82 %
|Rohstoffe
|🟥
|Tepco
|-7,18 %
|Versorger
|🟥
|American Bitcoin
|-49,35 %
|Finanzdienstleistungen
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|TempraMed Technologies
|Gesundheitswesen
|🥈
|Bayer
|Pharmaindustrie
|🥉
|AFC Energy
|Erneuerbare Energien
|Endeavour Silver
|Rohstoffe
|Newron Pharmaceuticals
|Pharmaindustrie
|Highland Critical Minerals
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|223
|-
|🥈
|Almonty Industries
|110
|Rohstoffe
|🥉
|Newron Pharmaceuticals
|83
|Pharmaindustrie
|Viromed Medical
|63
|Gesundheitswesen
|Silber
|61
|Rohstoffe
|Tesla
|37
|Fahrzeugindustrie
Hydreight Technologies
Wochenperformance: -30,72 %
Platz 1
Wacker Neuson
Wochenperformance: +0,21 %
Platz 2
MongoDB Registered (A)
Wochenperformance: +20,68 %
Platz 3
Exxaro Resources
Wochenperformance: -5,20 %
Platz 4
Tepco
Wochenperformance: -12,74 %
Platz 5
American Bitcoin
Wochenperformance: -15,82 %
Platz 6
TempraMed Technologies
Wochenperformance: -2,34 %
Platz 7
Bayer
Wochenperformance: +4,59 %
Platz 8
AFC Energy
Wochenperformance: +9,98 %
Platz 9
Endeavour Silver
Wochenperformance: +17,04 %
Platz 10
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +15,26 %
Platz 11
Highland Critical Minerals
Wochenperformance: -11,72 %
Platz 12
DAX
Wochenperformance: +1,77 %
Platz 13
Almonty Industries
Wochenperformance: +6,68 %
Platz 14
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +15,26 %
Platz 15
Viromed Medical
Wochenperformance: +2,87 %
Platz 16
Silber
Wochenperformance: +10,94 %
Platz 17
Tesla
Wochenperformance: +1,64 %
Platz 18
