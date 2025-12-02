Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 02.12.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.12.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: +13,20 %
Platz 1
Performance 1M: +12,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die DZ Bank hat den fairen Wert auf 41 Euro angehoben, was auf eine positive Kursentwicklung hindeutet. Anleger glauben, dass die Unsicherheiten rund um die Glyphosat-Klagen abnehmen könnten, was die finanziellen Risiken senkt. In den letzten 14 Tagen hat sich der Kurs ebenfalls positiv entwickelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 2
Performance 1M: -15,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 30 % nachgegeben, was Unsicherheit signalisiert. Der CEO kaufte kürzlich Aktien im Wert von 300.000 €, was Vertrauen in die Unternehmensstrategie zeigt. Dennoch wird die Aktie von einigen als überbewertet angesehen, und es gibt Bedenken, dass ein Waffenstillstand zu einem weiteren Kursrückgang führen könnte.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,89 %
Platz 3
Performance 1M: +5,10 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 4
Performance 1M: -1,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Das aktuelle Anleger-Sentiment zur Deutschen Bank im wallstreetONLINE-Forum ist positiv. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 3,3% zugelegt, was eine attraktive Dividendenrendite von 6,6% auf Jahresbasis verspricht. Die Kursentwicklung zeigt eine Stabilität in einer Range von 28/29 € (Unterstützung) bis 32/33 € (Widerstand). Zudem wurde die Bank in eine niedrigere Risikokategorie eingestuft, was die Bewertung verbessert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 5
Performance 1M: +3,94 %
Symrise
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 6
Performance 1M: -1,07 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 43,66%
|PUT: 56,34%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -12,68 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
