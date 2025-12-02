Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 02.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die DZ Bank hat den fairen Wert auf 41 Euro angehoben, was auf eine positive Kursentwicklung hindeutet. Anleger glauben, dass die Unsicherheiten rund um die Glyphosat-Klagen abnehmen könnten, was die finanziellen Risiken senkt. In den letzten 14 Tagen hat sich der Kurs ebenfalls positiv entwickelt.