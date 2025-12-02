Intel Aktie schießt durch die Decke - 02.12.2025

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Intel Aktie. Mit einer Performance von +7,93 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Intel Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,93 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 37,18€, mit einem Plus von +7,93 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Intel ist ein führender Halbleiterhersteller, der Mikroprozessoren und Chipsätze für Computer und Elektronik entwickelt. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit AMD, NVIDIA und anderen. Bekannt für innovative Fertigungstechnologien, bietet Intel leistungsstarke, energieeffiziente Lösungen.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Intel Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die Intel Aktie damit um +11,12 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Intel einen Anstieg von +77,60 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,98 % geändert.

Intel Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,12 % 1 Monat +0,08 % 3 Monate +65,80 % 1 Jahr +51,97 %

Informationen zur Intel Aktie

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 177,52 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Intel: Könnte M-Prozessoren für Apple fertigen. Comeback-Wette! Intel strebt mit einer neuen Strategie wie der NVIDA-Partnerschaft und Chips für KI-Inferenz ins KI-Rennen. Der Turnaround hängt maßgeblich von der erfolgreichen Skalierung der …

Intel Aktie jetzt kaufen?

Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.