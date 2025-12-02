Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.12.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.176,90USD pro Feinunze und notiert damit -1,31 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 57,47USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,88 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,84USD und verzeichnet ein Minus von -0,73 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,99USD und verzeichnet ein Minus von -0,87 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.444,00 USD +1,40 % Platin 1.630,50 USD -2,39 % Kupfer London Rolling 11.149,65 USD -0,59 % Aluminium 2.880,28 PKT -0,14 % Erdgas 4,895 USD -0,57 %

Rohstoff des Tages: Platin

Mit einem Tages-Minus von -2,39 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.12.25, 17:29 Uhr.