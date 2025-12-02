Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.12.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.176,90USD pro Feinunze und notiert damit -1,31 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 57,47USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,88 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 62,84USD und verzeichnet ein Minus von -0,73 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,99USD und verzeichnet ein Minus von -0,87 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.444,00USD
|+1,40 %
|Platin
|1.630,50USD
|-2,39 %
|Kupfer London Rolling
|11.149,65USD
|-0,59 %
|Aluminium
|2.880,28PKT
|-0,14 %
|Erdgas
|4,895USD
|-0,57 %
Rohstoff des Tages: Platin
Mit einem Tages-Minus von -2,39 % gehört Platin heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.12.25, 17:29 Uhr.