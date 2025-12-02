    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    DAX rennt davon: Deutsche Indizes schlagen Wall Street – Tech schwächelt

    Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während deutsche Standardwerte klar zulegen, geraten Technologietitel und einige US-Schwergewichte unter Druck.

    Foto: franz massard - stock.adobe.com

    Entwicklung der Indizes

    An den Aktienmärkten haben sich die wichtigsten Indizes heute überwiegend freundlich entwickelt, wenn auch mit unterschiedlichen Akzenten zwischen Europa und den USA. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX mit einem Plus von 0,70 Prozent auf 23.725,74 Punkte den deutlichsten Zuwachs unter den betrachteten Indizes. Auch die Nebenwerte zeigen sich robust: Der MDAX steigt um 0,42 Prozent auf 29.535,94 Punkte, der SDAX legt um 0,30 Prozent auf 16.533,00 Punkte zu. Damit präsentieren sich sowohl Standard- als auch Nebenwerte hierzulande einheitlich im positiven Bereich. Ein anderes Bild zeigt sich im Technologiesegment: Der TecDAX notiert mit 3.548,23 Punkten leicht im Minus und verliert 0,02 Prozent. Damit hinken die deutschen Technologiewerte der Entwicklung der breiten Marktindizes etwas hinterher. An der Wall Street fallen die Kursbewegungen bislang deutlich moderater aus. Der Dow Jones steigt um 0,19 Prozent auf 47.391,25 Punkte, während der marktbreite S&P 500 nahezu unverändert ist und mit einem minimalen Plus von 0,01 Prozent bei 6.816,16 Punkten liegt. Insgesamt zeigt sich damit: Die deutschen Aktienindizes, insbesondere der DAX, entwickeln sich heute dynamischer als die großen US-Börsenbarometer, während Technologiewerte diesseits des Atlantiks leicht unter Druck stehen.

    DAX Topwerte

    Bayer führt die DAX-Werte mit einem beeindruckenden Plus von 11.55% an. Siemens Energy folgt mit einem Zuwachs von 3.27%, während Rheinmetall mit 2.83% ebenfalls positive Ergebnisse verzeichnet.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu zeigen die Flopwerte im DAX eine negative Entwicklung. Brenntag fällt um 1.80%, Symrise verzeichnet einen Rückgang von 3.23% und Airbus hat mit einem Minus von 5.81% die schlechteste Performance.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht ThyssenKrupp mit einem Anstieg von 8.16% hervor. Hochtief kann ebenfalls mit 5.17% punkten, während HENSOLDT mit 2.72% einen soliden Zuwachs zeigt.

    MDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im MDAX sind weniger erfreulich. Stroeer verliert 1.99%, IONOS Group fällt um 2.94% und Gerresheimer hat mit einem Minus von 3.67% zu kämpfen.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX dominiert Wacker Neuson mit einem bemerkenswerten Anstieg von 28.18%. HYPOPORT und Schaeffler folgen mit 8.75% und 5.57% respektive.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen. Springer Nature fällt um 3.53%, GFT Technologies um 3.96% und Heidelberger Druckmaschinen verzeichnet einen Rückgang von 4.39%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX ist HENSOLDT mit 2.72% der Spitzenreiter, gefolgt von Nordex mit 1.27% und 1&1 mit 1.25%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX Flopwerte sind SILTRONIC AG mit -2.14%, Jenoptik mit -2.36% und IONOS Group, die auch im MDAX zu den Flopwerten zählt, mit -2.94%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führt Boeing mit einem Anstieg von 8.28%. Caterpillar und Unitedhealth Group zeigen moderate Zuwächse von 1.07% und 1.06%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind Walt Disney mit -1.44%, Chevron Corporation mit -1.72% und Procter & Gamble, die um 2.67% gefallen sind.

    S&P 500 Topwerte

    Boeing ist auch im S&P 500 mit 8.28% an der Spitze, gefolgt von Intel mit 6.32% und AppLovin Registered (A) mit 5.39%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 umfassen Newmont Corporation mit -3.01%, International Paper mit -3.09% und Smurfit Westrock Public Limited Company mit -3.34%.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
