    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmerican Bitcoin AktievorwärtsNachrichten zu American Bitcoin

    Bitcoin zurück über 90.000$

    405 Aufrufe 405 0 Kommentare 0 Kommentare

    American Bitcoin: Trump-Aktie verliert 50 Prozent in unter 30 Minuten

    Der Rückgang des Bitcoin-Kurses hat nun auch die spekulativen Ecken des Krypto-Marktes erreicht – und einen der prominentesten Akteure getroffen: American Bitcoin.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin-Kursrückgang trifft American Bitcoin massiv.
    • Aktie stürzt um über 50% und wird gestoppt.
    • Eric Trump bleibt optimistisch trotz Marktschwäche.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Bitcoin zurück über 90.000$ - American Bitcoin: Trump-Aktie verliert 50 Prozent in unter 30 Minuten
    Foto: Daniel Ceng - Anadolu

    Die Aktien des Unternehmens, das von Eric Trump mitgegründet wurde, erlebten am Dienstag einen massiven Kurssturz von mehr als 50 Prozent innerhalb von weniger als 30 Minuten, was die Aktie vorübergehend sogar in den Handelsstopp führte. Der Crash ist das jüngste Opfer des breiteren Marktrückgangs, der Bitcoin zuletzt mehr als 30 Prozent von seinem Höchststand Anfang Oktober verloren hat.

    Zwar konnte sich der Bitcoin am Dienstagnachmittag wieder über die Marke von 90.000 US-Dollar erholen, doch die Aktie von American Bitcoin liegt immer noch rund 42 Prozent tiefrot im Minus. Das Unternehmen, das seit einem Reverse Merger im September an der Börse notiert ist und aus dem Bitcoin-Mining-Konzern Hut 8 ausgegliedert wurde, erlebte zunächst einen Kursanstieg nach der Ankündigung einer neuen Bitcoin-Mining-Initiative.

    American Bitcoin

    -41,61 %
    -15,82 %
    -22,99 %
    -65,55 %
    ISIN:US02462A1043WKN:A41FAE

    Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Seit dem September-Hoch ist die Aktie mittlerweile um über 78 Prozent gefallen. Die jüngsten Quartalszahlen fielen jedoch positiv aus: Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 3,5 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 64,2 Millionen US-Dollar.

    Der dramatische Absturz ist Teil eines größeren Verkaufsdrucks auf den digitalen Vermögensmarkt, der durch makroökonomische Unsicherheiten und schwache Marktstimmung verschärft wurde. Ein weiterer Rückgang der Bitcoin-Preise setzte den gesamten Sektor unter Druck, nachdem am Vortag fast eine Milliarde Dollar an gehebelten Krypto-Positionen liquidiert wurden.

    Auch andere Krypto-Projekte der Trump-Familie sind von der aktuellen Marktschwäche betroffen. WLFI, der Token der Trump-nahen dezentralen Finanzplattform World Liberty Financial, verzeichnete einen Rückgang von mehr als 30 Prozent seit September. 

    Trotz der schwachen Marktbedingungen hält Eric Trump an den Ambitionen von American Bitcoin fest: „Seit unserem Börsengang haben wir mehr als 3.000 Bitcoin zu unseren Reserven hinzugefügt und gehören mittlerweile zu den führenden öffentlichen Bitcoin-Schatzkammern weltweit“, erklärte er während einer Konferenz nach den Quartalszahlen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Bitcoin zurück über 90.000$ American Bitcoin: Trump-Aktie verliert 50 Prozent in unter 30 Minuten Der Rückgang des Bitcoin-Kurses hat nun auch die spekulativen Ecken des Krypto-Marktes erreicht – und einen der prominentesten Akteure getroffen: American Bitcoin.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     