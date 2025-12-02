American Bitcoin: Trump-Aktie verliert 50 Prozent in unter 30 Minuten

Zwar konnte sich der Bitcoin am Dienstagnachmittag wieder über die Marke von 90.000 US-Dollar erholen, doch die Aktie von American Bitcoin liegt immer noch rund 42 Prozent tiefrot im Minus. Das Unternehmen, das seit einem Reverse Merger im September an der Börse notiert ist und aus dem Bitcoin-Mining-Konzern Hut 8 ausgegliedert wurde, erlebte zunächst einen Kursanstieg nach der Ankündigung einer neuen Bitcoin-Mining-Initiative.

Die Aktien des Unternehmens, das von Eric Trump mitgegründet wurde, erlebten am Dienstag einen massiven Kurssturz von mehr als 50 Prozent innerhalb von weniger als 30 Minuten, was die Aktie vorübergehend sogar in den Handelsstopp führte. Der Crash ist das jüngste Opfer des breiteren Marktrückgangs, der Bitcoin zuletzt mehr als 30 Prozent von seinem Höchststand Anfang Oktober verloren hat.

Doch die Freude war nur von kurzer Dauer: Seit dem September-Hoch ist die Aktie mittlerweile um über 78 Prozent gefallen. Die jüngsten Quartalszahlen fielen jedoch positiv aus: Das Unternehmen erzielte einen Nettogewinn von 3,5 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 64,2 Millionen US-Dollar.

Der dramatische Absturz ist Teil eines größeren Verkaufsdrucks auf den digitalen Vermögensmarkt, der durch makroökonomische Unsicherheiten und schwache Marktstimmung verschärft wurde. Ein weiterer Rückgang der Bitcoin-Preise setzte den gesamten Sektor unter Druck, nachdem am Vortag fast eine Milliarde Dollar an gehebelten Krypto-Positionen liquidiert wurden.

Auch andere Krypto-Projekte der Trump-Familie sind von der aktuellen Marktschwäche betroffen. WLFI, der Token der Trump-nahen dezentralen Finanzplattform World Liberty Financial, verzeichnete einen Rückgang von mehr als 30 Prozent seit September.

Trotz der schwachen Marktbedingungen hält Eric Trump an den Ambitionen von American Bitcoin fest: „Seit unserem Börsengang haben wir mehr als 3.000 Bitcoin zu unseren Reserven hinzugefügt und gehören mittlerweile zu den führenden öffentlichen Bitcoin-Schatzkammern weltweit“, erklärte er während einer Konferenz nach den Quartalszahlen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





