Gerresheimer Aktie leidet unter Verkäufen - 02.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Mit einer Performance von -4,23 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute bei der Gerresheimer Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Gerresheimer abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -40,89 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +9,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,15 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Gerresheimer auf -62,32 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,85 % 1 Monat -3,15 % 3 Monate -40,89 % 1 Jahr -64,25 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Gerresheimer Aktie, die kürzlich einen Widerstand überwunden hat. Die Shortquoten diverser Investoren zeigen gemischte Signale, während Analysten über die Unsicherheit bezüglich zukünftiger Dividenden sprechen. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland wird als herausfordernd beschrieben, was die Industrie belastet. Technische Analysen deuten auf erste Erholungssignale hin, was für Trader von Interesse ist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 886,99 Mio.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während deutsche Standardwerte klar zulegen, geraten Technologietitel und einige US-Schwergewichte unter Druck.

Im Dax dürfte zur Index-Überprüfung an diesem Mittwoch alles beim Alten bleiben. Eine Änderung erwartet die US-Bank JPMorgan dagegen im Index der mittelgroßen Unternehmen, die sich auch auf den SDax auswirken dürfte. So rechnet Analyst Pankaj …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.