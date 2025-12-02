Packaging of America Aktie verliert deutlich an Wert - -4,78 % - 02.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die Packaging of America Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,78 % im Minus. Der Kursrückgang der Packaging of America Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,78 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

PCA ist ein führender Anbieter von Wellpappenverpackungen in den USA, bekannt für kundenorientierte Lösungen und ein starkes Produktionsnetzwerk. Hauptkonkurrenten sind International Paper, WestRock und Georgia-Pacific.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Packaging of America Verluste von -6,19 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Packaging of America Aktie damit um +2,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,52 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Packaging of America auf -19,49 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

Packaging of America Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,01 % 1 Monat +3,52 % 3 Monate -6,19 % 1 Jahr -25,72 %

Informationen zur Packaging of America Aktie

Es gibt 90 Mio. Packaging of America Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,62 Mrd.EUR € wert.

Packaging of America Aktie jetzt kaufen?

Ob die Packaging of America Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Packaging of America Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.