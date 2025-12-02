    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNexus Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Nexus Uranium
    Nexus Uranium sichert sich vollständiges Urankonzessionsgebiet in den USA

    Nexus Uranium setzt mit dem Erwerb des „Chord“-Projekts in South Dakota auf nachhaltige Uranförderung und will von der globalen Renaissance der Kernenergie profitieren.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252
    • Nexus Uranium Corp. hat eine Kaufvereinbarung für das Uranprojekt „Chord“ in South Dakota unterzeichnet, um sämtliche Eigentumsanteile zu erwerben.
    • Das Konzessionsgebiet „Chord“ umfasst 3.640 Acres und verfügt über vermutete Mineralressourcen von 2,75 Millionen Pfund U₃O₈.
    • Nexus plant, die Mineralisierung „October-Jinx“ zu untersuchen und das Potenzial für eine nachhaltige In-situ-Gewinnung (ISR) zu bewerten, mit einem geplanten Programmstart Anfang 2026.
    • Der Erwerb erfolgt gegen eine Vergütung von 100.000 USD in bar und 250.000 Stammaktien, wobei die Verkäufer eine Royalty von 1,0 % auf die zukünftige Produktion behalten.
    • Nexus Uranium sieht sich durch die steigende Nachfrage nach Uran und die geopolitischen Entwicklungen gut positioniert, um von der Renaissance der Kernenergie zu profitieren.
    • Das Unternehmen setzt auf umweltfreundliche Uranförderung durch das ISR-Verfahren und strebt eine Qualifikation für das US-weite „FAST-41-Programm“ an, um Genehmigungsprozesse zu beschleunigen.

    Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,40 % im Plus.
    4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,7580EUR das entspricht einem Plus von +1,07 % seit der Veröffentlichung.


    Nexus Uranium

    +1,61 %
    +9,14 %
    -1,07 %
    +1.317,62 %
    +287,43 %
    +100,81 %
    +170,71 %
    ISIN:CA65345P2008WKN:A41PJQ





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
