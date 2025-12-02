Nexus Uranium sichert sich vollständiges Urankonzessionsgebiet in den USA
Nexus Uranium setzt mit dem Erwerb des „Chord“-Projekts in South Dakota auf nachhaltige Uranförderung und will von der globalen Renaissance der Kernenergie profitieren.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Nexus Uranium Corp. hat eine Kaufvereinbarung für das Uranprojekt „Chord“ in South Dakota unterzeichnet, um sämtliche Eigentumsanteile zu erwerben.
- Das Konzessionsgebiet „Chord“ umfasst 3.640 Acres und verfügt über vermutete Mineralressourcen von 2,75 Millionen Pfund U₃O₈.
- Nexus plant, die Mineralisierung „October-Jinx“ zu untersuchen und das Potenzial für eine nachhaltige In-situ-Gewinnung (ISR) zu bewerten, mit einem geplanten Programmstart Anfang 2026.
- Der Erwerb erfolgt gegen eine Vergütung von 100.000 USD in bar und 250.000 Stammaktien, wobei die Verkäufer eine Royalty von 1,0 % auf die zukünftige Produktion behalten.
- Nexus Uranium sieht sich durch die steigende Nachfrage nach Uran und die geopolitischen Entwicklungen gut positioniert, um von der Renaissance der Kernenergie zu profitieren.
- Das Unternehmen setzt auf umweltfreundliche Uranförderung durch das ISR-Verfahren und strebt eine Qualifikation für das US-weite „FAST-41-Programm“ an, um Genehmigungsprozesse zu beschleunigen.
Der Kurs von Nexus Uranium lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,7500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,40 % im
Plus.
4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,7580EUR das entspricht einem Plus von +1,07 % seit der Veröffentlichung.
+1,61 %
+9,14 %
-1,07 %
+1.317,62 %
+287,43 %
+100,81 %
+170,71 %
