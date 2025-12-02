Börsen Update USA - 02.12. - US Tech 100 stark +0,70 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.399,46 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: Boeing +9,33 %, Caterpillar +1,84 %, Honeywell International +0,95 %, Salesforce +0,81 %, NVIDIA +0,76 %

Flop-Werte: Procter & Gamble -2,24 %, Coca-Cola -1,94 %, Chevron Corporation -1,69 %, The Home Depot -1,55 %, Sherwin-Williams -1,50 %

Der US Tech 100 steht bei 25.521,98 PKT und gewinnt bisher +0,70 %.

Top-Werte: Intel +7,80 %, NXP Semiconductors +7,32 %, Shopify +5,59 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +5,46 %, AppLovin Registered (A) +5,45 %

Flop-Werte: The Kraft Heinz Company -2,73 %, Datadog Registered (A) -2,67 %, Baker Hughes Company Registered (A) -2,22 %, Advanced Micro Devices -2,07 %, O'Reilly Automotive -1,78 %

Der S&P 500 steht bei 6.823,76 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.

Top-Werte: Boeing +9,33 %, Intel +7,80 %, NXP Semiconductors +7,32 %, Teradyne +5,54 %, AppLovin Registered (A) +5,45 %

Flop-Werte: Packaging of America -5,55 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -3,90 %, Block (A) -3,89 %, Cardinal Health -3,78 %, Best Buy -3,69 %