    HENSOLDT - Aktienkurs springt nach oben +4,06 % - 02.12.2025

    Am 02.12.2025 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um +4,06 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.12.2025

    Mit einer Performance von +4,06 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,94 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 68,50, mit einem Plus von +4,06 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten Verluste von -29,13 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -2,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,98 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +90,42 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,37 %
    1 Monat -28,98 %
    3 Monate -29,13 %
    1 Jahr +79,88 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Hensoldt Aktie, die als unterbewertet gilt, insbesondere im Vergleich zu anderen Rüstungsunternehmen. Analysten empfehlen den Kauf aufgrund eines prognostizierten Umsatzwachstums von 22 % bis 2030. Ein kürzlich erhaltener Großauftrag über fast eine Milliarde Euro wird als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen. Zudem wird die Rolle von KI-gesteuerten Handelssystemen thematisiert, die den Kurs trotz positiver Nachrichten nicht steigen lassen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,95 Mrd.EUR € wert.

    Harvest Technology Group, EOS und Hensoldt: Drei Aktien im Sicherheits- und Infrastrukturmarkt 


    Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Harvest Technology Group. (ISIN: AU0000082422)  Der Markt für sicherheitsrelevante Technologien befindet sich in einem strukturellen Wandel. Digitalisierung, geopolitische …

    Dax macht etwas Boden gut - Bayer-Rally


    Nach einem schwachen Auftakt in den Börsenmonat Dezember hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Der Leitindex Dax schloss mit einem Plus von 0,51 Prozent auf 23.710,86 Punkte. Der MDax der mittelgroßen …

    DAX rennt davon: Deutsche Indizes schlagen Wall Street – Tech schwächelt


    Die Börsen zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während deutsche Standardwerte klar zulegen, geraten Technologietitel und einige US-Schwergewichte unter Druck.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +4,48 %
    -2,01 %
    -29,41 %
    -29,33 %
    +79,56 %
    +202,99 %
    +435,77 %
    +314,76 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



