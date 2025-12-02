HENSOLDT - Aktienkurs springt nach oben +4,06 % - 02.12.2025

Mit einer Performance von +4,06 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,94 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 68,50€, mit einem Plus von +4,06 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten Verluste von -29,13 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -2,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,98 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +90,42 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,04 % geändert.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,37 % 1 Monat -28,98 % 3 Monate -29,13 % 1 Jahr +79,88 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Hensoldt Aktie, die als unterbewertet gilt, insbesondere im Vergleich zu anderen Rüstungsunternehmen. Analysten empfehlen den Kauf aufgrund eines prognostizierten Umsatzwachstums von 22 % bis 2030. Ein kürzlich erhaltener Großauftrag über fast eine Milliarde Euro wird als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen. Zudem wird die Rolle von KI-gesteuerten Handelssystemen thematisiert, die den Kurs trotz positiver Nachrichten nicht steigen lassen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,95 Mrd.EUR € wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.