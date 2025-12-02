Trump ernennt neuen Fed-Chef - oder Krieg gegen Venezuela?

US-Präsident Trump will heute 20Uhr deutscher Zeit eine wichtige Verkündung machen - will er dabei den neuen Fed-Chef bekanntgeben, wie manche vermuten? Oder doch den Beginn der Attacke gegen Venezuela ankündigen? Beides ist möglich - aber eben auch etwas ganz anderes. So oder so: sowohl die Attacke von Trump auf Venezuela als auch die Ernennung eines neuen Fed-Chefs dürften sehr bald anstehen und die Märkte beschäftigen. Was wird das etwa für Gold und Öl bedeuten? Heute Bitcoin mit den Märkten erholt - aber Kryptos haben weiter ein zentrales Problem: die Liquidität im System, sichtbar heute an neuen Notkrediten der Fed für US-Banken..

