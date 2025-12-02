    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Trump ernennt neuen Fed-Chef - oder Krieg gegen Venezuela?

    Oder doch den Beginn der Attacke gegen Venezuela ankündigen?

    US-Präsident Trump will heute 20Uhr deutscher Zeit eine wichtige Verkündung machen - will er dabei den neuen Fed-Chef bekanntgeben, wie manche vermuten? Oder doch den Beginn der Attacke gegen Venezuela ankündigen? Beides ist möglich - aber eben auch etwas ganz anderes. So oder so: sowohl die Attacke von Trump auf Venezuela als auch die Ernennung eines neuen Fed-Chefs dürften sehr bald anstehen und die Märkte beschäftigen. Was wird das etwa für Gold und Öl bedeuten? Heute Bitcoin mit den Märkten erholt - aber Kryptos haben weiter ein zentrales Problem: die Liquidität im System, sichtbar heute an neuen Notkrediten der Fed für US-Banken..

    Hinweise aus Video:

    1. Fed-Zinsen: Notenbanker gespalten – Bloomberg-Analyse

    2. Silberpreis-Rally überhitzt? – Warnsignale mehren sich

     

    Das Video "Trump ernennt neuen Fed-Chef - oder Krieg gegen Venezuela?" sehen Sie hier..




    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
