Hugo Boss: Strategisches Update & Ausblick für 2026 veröffentlicht
Mit „CLAIM 5 TOUCHDOWN“ richtet HUGO BOSS seinen Kurs neu aus: Effizienz, Profitabilität und nachhaltiges Wachstum stehen bis 2028 im Fokus der Strategie.
- HUGO BOSS AG hat das strategische Update "CLAIM 5 TOUCHDOWN" eingeführt, das bis 2028 nachhaltiges Wachstum fördern soll.
- Die Umsetzung konzentriert sich auf die Bereiche Marke, Vertrieb und Operations, um Effizienz und profitables Wachstum zu steigern.
- Für 2026 wird ein währungsbereinigter Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erwartet, gefolgt von einem Wachstum ab 2027.
- HUGO BOSS plant, ab 2026 durchschnittliche jährliche Free Cashflows von rund 300 Mio. EUR zu generieren.
- Eine Verbesserung der Bruttomarge wird durch Effizienzsteigerungen, selektive Preisanpassungen und höheren Durchverkauf zum vollen Preis erwartet.
- Weitere Details zu "CLAIM 5 TOUCHDOWN" werden am 3. Dezember 2025 vorgestellt, mit einem detaillierten Ausblick für 2026 am 10. März 2026.
Der Kurs von Hugo Boss lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,74EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,35 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 37,01EUR das entspricht einem Minus von -1,93 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 29.557,47PKT (+0,23 %).
-7,78 %
+2,71 %
-0,44 %
-8,84 %
+18,76 %
-28,68 %
+43,54 %
-53,65 %
-5,11 %
