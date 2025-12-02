    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNXP Semiconductors AktievorwärtsNachrichten zu NXP Semiconductors

    NXP Semiconductors Aktie mit kräftigem Kursplus - 02.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die NXP Semiconductors Aktie bisher um +8,78 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NXP Semiconductors Aktie.

    NXP Semiconductors ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen, insbesondere im Automobilsektor, und konkurriert mit Unternehmen wie Infineon und Texas Instruments. Mit einem Fokus auf Sicherheit und IoT bietet NXP innovative Produkte, die sich durch hohe Integration und Spezialisierung auszeichnen.

    NXP Semiconductors Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die NXP Semiconductors Aktie. Sie steigt um +8,78 % auf 185,75. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der NXP Semiconductors Aktie. Nach einem Plus von +1,49 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 185,75. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von NXP Semiconductors in den letzten drei Monaten Verluste von -15,05 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NXP Semiconductors Aktie damit um +3,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,27 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die NXP Semiconductors um -16,50 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,93 % geändert.

    NXP Semiconductors Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,33 %
    1 Monat -5,27 %
    3 Monate -15,05 %
    1 Jahr -21,13 %

    Informationen zur NXP Semiconductors Aktie

    Es gibt 342 Mio. NXP Semiconductors Aktien. Damit ist das Unternehmen 63,10 Mrd.EUR € wert.

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    NXP Semiconductors Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NXP Semiconductors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NXP Semiconductors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NXP Semiconductors

    +7,27 %
    +1,80 %
    -7,61 %
    -15,00 %
    -21,66 %
    +4,29 %
    +30,01 %
    +90,63 %
    +1.652,97 %
    ISIN:NL0009538784WKN:A1C5WJ



