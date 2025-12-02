Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +9,08 %
Tagesperformance: +9,08 %
Platz 1
Performance 1M: -5,27 %
Performance 1M: -5,27 %
Intel
Tagesperformance: +8,44 %
Tagesperformance: +8,44 %
Platz 2
Performance 1M: +0,08 %
Performance 1M: +0,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, da die Aktie in den letzten 14 Tagen stark zulegte, unterstützt durch Spekulationen über eine mögliche Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit Apple. Analysten sehen Potenzial für Intel im Mac-Ökosystem ab 2027. Dennoch gibt es Diskussionen über technische Aspekte wie Gaps, die von einigen als irrelevant angesehen werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.
Microchip Technology
Tagesperformance: +6,84 %
Tagesperformance: +6,84 %
Platz 3
Performance 1M: -15,26 %
Performance 1M: -15,26 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +6,13 %
Tagesperformance: +6,13 %
Platz 4
Performance 1M: -19,94 %
Performance 1M: -19,94 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +5,40 %
Tagesperformance: +5,40 %
Platz 5
Performance 1M: +3,90 %
Performance 1M: +3,90 %
Shopify
Tagesperformance: +5,36 %
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 6
Performance 1M: -14,08 %
Performance 1M: -14,08 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +5,29 %
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 7
Performance 1M: -35,59 %
Performance 1M: -35,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis und Hoffnung geprägt. Die volatile Kursentwicklung und der mNAV von 1,2 führen zu Bedenken über die Unternehmensstrategie, insbesondere den Kauf von Bitcoin zu hohen Preisen. Dennoch wird die Cash-Reserve von 1,44 Mrd. USD als stabilisierend angesehen, was einige Anleger optimistisch stimmt, dass der Bewertungsabstand zwischen Aktienkurs und Vermögenswerten nicht dauerhaft bestehen bleibt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Booking Holdings
Tagesperformance: +5,19 %
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 8
Performance 1M: -3,94 %
Performance 1M: -3,94 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,14 %
Tagesperformance: +5,14 %
Platz 9
Performance 1M: -2,56 %
Performance 1M: -2,56 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,32 %
Tagesperformance: +4,32 %
Platz 10
Performance 1M: +9,20 %
Performance 1M: +9,20 %
GLOBALFOUNDRIES
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 11
Performance 1M: +0,86 %
Performance 1M: +0,86 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +3,28 %
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 12
Performance 1M: -12,14 %
Performance 1M: -12,14 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,27 %
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 13
Performance 1M: -0,29 %
Performance 1M: -0,29 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 14
Performance 1M: -4,61 %
Performance 1M: -4,61 %
Analog Devices
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 15
Performance 1M: +13,47 %
Performance 1M: +13,47 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +2,55 %
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 16
Performance 1M: +0,05 %
Performance 1M: +0,05 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 17
Performance 1M: -8,86 %
Performance 1M: -8,86 %
Vertex Pharmaceuticals
Tagesperformance: +2,45 %
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 18
Performance 1M: +0,36 %
Performance 1M: +0,36 %
Dexcom
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 19
Performance 1M: +8,78 %
Performance 1M: +8,78 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 20
Performance 1M: +6,97 %
Performance 1M: +6,97 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen positiv war, gibt es Bedenken hinsichtlich möglicher Übernahmen durch große Unternehmen wie Netflix, die den Kurs weiter treiben könnten. Einige Anleger haben bereits Gewinne realisiert, während andere durch Unsicherheiten verunsichert sind. Insgesamt herrscht eine Mischung aus Optimismus und Vorsicht.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
Synopsys
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 21
Performance 1M: -2,61 %
Performance 1M: -2,61 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte