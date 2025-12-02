Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 02.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Boeing
Tagesperformance: +10,01 %
Tagesperformance: +10,01 %
Platz 1
Performance 1M: -7,36 %
Performance 1M: -7,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Boeing
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Boeing im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines unerwarteten Kurssprungs gibt es Bedenken wegen niedriger Auslieferungen und der toxischen Firmenkultur. Einige Anleger bleiben bullish und sehen langfristiges Potenzial, während andere auf mögliche Rückschläge hinweisen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Boeing eingestellt.
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +9,08 %
Tagesperformance: +9,08 %
Platz 2
Performance 1M: -5,27 %
Performance 1M: -5,27 %
Intel
Tagesperformance: +8,52 %
Tagesperformance: +8,52 %
Platz 3
Performance 1M: +0,08 %
Performance 1M: +0,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, da die Aktie in den letzten 14 Tagen stark zulegte, unterstützt durch Spekulationen über eine mögliche Wiederaufnahme der Zusammenarbeit mit Apple. Analysten sehen Potenzial für Intel im Mac-Ökosystem ab 2027. Dennoch gibt es Diskussionen über technische Aspekte wie Gaps, die von einigen als irrelevant angesehen werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.
Microchip Technology
Tagesperformance: +7,03 %
Tagesperformance: +7,03 %
Platz 4
Performance 1M: -15,26 %
Performance 1M: -15,26 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +6,52 %
Tagesperformance: +6,52 %
Platz 5
Performance 1M: -19,94 %
Performance 1M: -19,94 %
Teradyne
Tagesperformance: +6,20 %
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 6
Performance 1M: -1,45 %
Performance 1M: -1,45 %
Block (A)
Tagesperformance: -5,61 %
Tagesperformance: -5,61 %
Platz 7
Performance 1M: -15,24 %
Performance 1M: -15,24 %
Texas Instruments
Tagesperformance: +5,52 %
Tagesperformance: +5,52 %
Platz 8
Performance 1M: +3,90 %
Performance 1M: +3,90 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +5,23 %
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 9
Performance 1M: -2,56 %
Performance 1M: -2,56 %
Booking Holdings
Tagesperformance: +5,21 %
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 10
Performance 1M: -3,94 %
Performance 1M: -3,94 %
Packaging of America
Tagesperformance: -5,18 %
Tagesperformance: -5,18 %
Platz 11
Performance 1M: +3,52 %
Performance 1M: +3,52 %
GE Vernova
Tagesperformance: +5,03 %
Tagesperformance: +5,03 %
Platz 12
Performance 1M: -1,54 %
Performance 1M: -1,54 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +5,01 %
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 13
Performance 1M: -2,63 %
Performance 1M: -2,63 %
Applied Materials
Tagesperformance: +4,33 %
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 14
Performance 1M: +9,20 %
Performance 1M: +9,20 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: +4,06 %
Tagesperformance: +4,06 %
Platz 15
Performance 1M: -15,53 %
Performance 1M: -15,53 %
NetApp
Tagesperformance: +3,83 %
Tagesperformance: +3,83 %
Platz 16
Performance 1M: -5,43 %
Performance 1M: -5,43 %
Generac Holdings
Tagesperformance: +3,81 %
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 17
Performance 1M: -11,42 %
Performance 1M: -11,42 %
United Airlines Holdings
Tagesperformance: +3,70 %
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 18
Performance 1M: +7,84 %
Performance 1M: +7,84 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +3,70 %
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 19
Performance 1M: -18,58 %
Performance 1M: -18,58 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +3,67 %
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 20
Performance 1M: -9,02 %
Performance 1M: -9,02 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: +3,65 %
Tagesperformance: +3,65 %
Platz 21
Performance 1M: -16,34 %
Performance 1M: -16,34 %
Smurfit Westrock Public Limited Company
Tagesperformance: -3,57 %
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 22
Performance 1M: -3,75 %
Performance 1M: -3,75 %
HP
Tagesperformance: +3,51 %
Tagesperformance: +3,51 %
Platz 23
Performance 1M: -12,06 %
Performance 1M: -12,06 %
Best Buy
Tagesperformance: -3,32 %
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 24
Performance 1M: -5,96 %
Performance 1M: -5,96 %
Targa Resources
Tagesperformance: -3,32 %
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 25
Performance 1M: +14,40 %
Performance 1M: +14,40 %
EQT
Tagesperformance: -3,24 %
Tagesperformance: -3,24 %
Platz 26
Performance 1M: +12,66 %
Performance 1M: +12,66 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,23 %
Tagesperformance: -3,23 %
Platz 27
Performance 1M: -0,29 %
Performance 1M: -0,29 %
Cardinal Health
Tagesperformance: -3,15 %
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 28
Performance 1M: +8,72 %
Performance 1M: +8,72 %
Henry Schein
Tagesperformance: -3,11 %
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 29
Performance 1M: +15,32 %
Performance 1M: +15,32 %
International Paper
Tagesperformance: -3,09 %
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 30
Performance 1M: +1,23 %
Performance 1M: +1,23 %
The Mosaic
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 31
Performance 1M: -9,25 %
Performance 1M: -9,25 %
McKesson
Tagesperformance: -2,95 %
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 32
Performance 1M: +5,29 %
Performance 1M: +5,29 %
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: -2,59 %
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 33
Performance 1M: +13,81 %
Performance 1M: +13,81 %
Tapestry
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 34
Performance 1M: +0,47 %
Performance 1M: +0,47 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 35
Performance 1M: -2,15 %
Performance 1M: -2,15 %
Cencora
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 36
Performance 1M: +6,02 %
Performance 1M: +6,02 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 37
Performance 1M: +17,47 %
Performance 1M: +17,47 %
Las Vegas Sands
Tagesperformance: -2,40 %
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 38
Performance 1M: +17,19 %
Performance 1M: +17,19 %
Autozone
Tagesperformance: -2,37 %
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 39
Performance 1M: +7,24 %
Performance 1M: +7,24 %
General Mills
Tagesperformance: -2,36 %
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 40
Performance 1M: +0,73 %
Performance 1M: +0,73 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte