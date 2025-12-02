    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHugo Boss AktievorwärtsNachrichten zu Hugo Boss

    Besonders beachtet!

    289 Aufrufe 289 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hugo Boss Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 02.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Hugo Boss Aktie bisher Verluste von -7,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hugo Boss Aktie.

    Besonders beachtet! - Hugo Boss Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 02.12.2025
    Foto: Cerib - stock.adobe.com

    Hugo Boss ist ein führendes Modeunternehmen im Premiumsegment, bekannt für hochwertige Anzüge und elegante Designs. Es konkurriert mit Marken wie Armani und Burberry und hebt sich durch präzise Schneiderkunst und innovative Kollektionen ab.

    Hugo Boss Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.12.2025

    Die Hugo Boss Aktie ist bisher um -7,70 % auf 35,31 gefallen. Das sind -2,95  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +50,25 %, geht es heute bei der Hugo Boss Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    27.792,28€
    Basispreis
    2,02
    Ask
    × 14,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.392,82€
    Basispreis
    2,07
    Ask
    × 14,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Hugo Boss abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -8,93 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hugo Boss Aktie damit um +2,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -14,17 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,38 % geändert.

    Hugo Boss Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,45 %
    1 Monat -0,27 %
    3 Monate -8,93 %
    1 Jahr +18,52 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hugo Boss Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die hohe Shortquote der Hugo Boss Aktie, die auf mögliche Übernahmeangebote hindeuten könnte. Frasers hält einen signifikanten Anteil und könnte eine Pflichtübernahme auslösen. Das Management hat einen vorsichtigen Ausblick auf Umsatz und Gewinn gegeben, was den Kurs belasten könnte. Zudem gibt es Gerüchte über das Interesse chinesischer Konsumgüterkonzerne, was die Spekulationen über strategische Veränderungen anheizt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hugo Boss eingestellt.

    Zur Hugo Boss Diskussion

    Informationen zur Hugo Boss Aktie

    Es gibt 70 Mio. Hugo Boss Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,48 Mrd.EUR € wert.

    Hugo Boss sieht Geschäftsbelebung erst 2027 - Aktie fällt


    Die Aktionäre des Modekonzerns Hugo Boss brauchen mit Blick auf eine Geschäftsbelebung Geduld. Das Unternehmen bekam bereits in den vergangenen Monaten eine teils schlechte Konsumlaune zu spüren. 2026 soll nun ein Übergangsjahr werden, Sortiment …

    Hugo Boss stellt Anleger auf Geduldsprobe - Umsatz- und Gewinnrückgang 2026


    Die Aktionäre des Modekonzerns Hugo Boss brauchen mit Blick auf eine Geschäftsbelebung Geduld. "2026 wird ein Jahr der Anpassung sein, in dem das Geschäft durch die Straffung von Prozessen, die Überarbeitung des Sortiments und die Optimierung des …

    Hugo Boss Unveils Strategic Plans & 2026 Outlook: What’s Next?


    HUGO BOSS charts its next chapter with CLAIM 5 TOUCHDOWN, a strategic reset designed to sharpen its brands, streamline operations, and unlock stronger, sustainable growth.

    Hugo Boss Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hugo Boss Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hugo Boss Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hugo Boss

    -7,70 %
    +2,45 %
    -0,27 %
    -8,93 %
    +18,52 %
    -28,38 %
    +45,55 %
    -52,68 %
    -5,08 %
    ISIN:DE000A1PHFF7WKN:A1PHFF



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Hugo Boss Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 02.12.2025 Am heutigen Handelstag muss die Hugo Boss Aktie bisher Verluste von -7,70 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Hugo Boss Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     