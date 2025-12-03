Metavista3D: 100 % Umsatzwachstum im Q3 – Starkes Finanzergebnis!
Metavista3D meldet für das dritte Quartal 2025 ein beeindruckendes Umsatzsprung-Quartal, stärkt seine Margen und setzt mit KI-Displays neue Maßstäbe am Kapitalmarkt.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Metavista3D Inc. berichtet für das dritte Quartal 2025 von einem Umsatzwachstum von 100 % im Vergleich zum vorherigen Quartal.
- Der Umsatz aus neuen Kundenaufträgen betrug 1.809.508 US-Dollar.
- Das Unternehmen erzielte eine Bruttogewinnmarge von ca. 23 %, was auf verbesserte operative Effizienz hinweist.
- CEO Jeff Carlson äußerte sich optimistisch über die zukünftige Performance und das Wachstum im vierten Quartal.
- Metavista3D entwickelt KI-gesteuerte, pseudo-holografische Display-Technologien und hält über 20 Patente in diesem Bereich.
- Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX-Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter E3T gehandelt.
-1,42 %
+0,71 %
+14,52 %
-44,09 %
-0,71 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte