    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMetavista3D AktievorwärtsNachrichten zu Metavista3D
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Metavista3D: 100 % Umsatzwachstum im Q3 – Starkes Finanzergebnis!

    Metavista3D meldet für das dritte Quartal 2025 ein beeindruckendes Umsatzsprung-Quartal, stärkt seine Margen und setzt mit KI-Displays neue Maßstäbe am Kapitalmarkt.

    Metavista3D: 100 % Umsatzwachstum im Q3 – Starkes Finanzergebnis!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Metavista3D Inc. berichtet für das dritte Quartal 2025 von einem Umsatzwachstum von 100 % im Vergleich zum vorherigen Quartal.
    • Der Umsatz aus neuen Kundenaufträgen betrug 1.809.508 US-Dollar.
    • Das Unternehmen erzielte eine Bruttogewinnmarge von ca. 23 %, was auf verbesserte operative Effizienz hinweist.
    • CEO Jeff Carlson äußerte sich optimistisch über die zukünftige Performance und das Wachstum im vierten Quartal.
    • Metavista3D entwickelt KI-gesteuerte, pseudo-holografische Display-Technologien und hält über 20 Patente in diesem Bereich.
    • Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX-Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter E3T gehandelt.


    Metavista3D

    -1,42 %
    +0,71 %
    +14,52 %
    -44,09 %
    -0,71 %
    ISIN:CA59142H1073WKN:A3EG0D





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Metavista3D: 100 % Umsatzwachstum im Q3 – Starkes Finanzergebnis! Metavista3D meldet für das dritte Quartal 2025 ein beeindruckendes Umsatzsprung-Quartal, stärkt seine Margen und setzt mit KI-Displays neue Maßstäbe am Kapitalmarkt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     