    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries
    373 Aufrufe 373 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Regierung stärkt Bayer! Bald auch Almonty? Was macht Novo Nordisk?

    Paukenschlag bei Bayer. Die US-Regierung stellt sich offiziell an die Seite des Konzerns. Folgt der Supreme Court der Empfehlung, könnten die Leverkusener das Glyphosat-Thema tatsächlich im kommenden Jahr weitestgehend abschließen. Investoren und …

    US-Regierung stärkt Bayer! Bald auch Almonty? Was macht Novo Nordisk?
    Foto: esg-aktien.de
    Paukenschlag bei Bayer. Die US-Regierung stellt sich offiziell an die Seite des Konzerns. Folgt der Supreme Court der Empfehlung, könnten die Leverkusener das Glyphosat-Thema tatsächlich im kommenden Jahr weitestgehend abschließen. Investoren und Analysten sind begeistert. Mit der US-Regierung ist auch Almonty Industries in intensiven Gesprächen. Dies betonte CEO Lewis Black im Gespräch mit Fox Business. Bereits im kommenden Jahr will der Konzern das unter anderem für Rüstung und Raumfahrt kritische Wolfram in den USA abbauen – seit 2015 sind die USA zu 100 % auf Importe angewiesen. Analysten sehen 40 % Kurspotenzial. Die Aktie von Novo Nordisk sucht derzeit einen Boden. Um die Abhängigkeit von Ozempic zu reduzieren, haben die Dänen einen Milliardendeal abgeschlossen.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Regierung stärkt Bayer! Bald auch Almonty? Was macht Novo Nordisk? Paukenschlag bei Bayer. Die US-Regierung stellt sich offiziell an die Seite des Konzerns. Folgt der Supreme Court der Empfehlung, könnten die Leverkusener das Glyphosat-Thema tatsächlich im kommenden Jahr weitestgehend abschließen. Investoren und …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von TTMzero
     