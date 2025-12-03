US-Regierung stärkt Bayer! Bald auch Almonty? Was macht Novo Nordisk? Paukenschlag bei Bayer. Die US-Regierung stellt sich offiziell an die Seite des Konzerns. Folgt der Supreme Court der Empfehlung, könnten die Leverkusener das Glyphosat-Thema tatsächlich im kommenden Jahr weitestgehend abschließen. Investoren und …



