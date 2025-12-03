Anthropic plant den größten KI-Börsengang aller Zeiten!

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Laut einem Bericht der Financial Times (FT) bereitet Anthropic einen der bisher größten Tech-IPOs vor und erhöht damit den Druck auf OpenAI. Welches KI-Start-up schafft es zuerst an die Börse – Anthropic oder OpenAI?

    Der KI-Entwickler Anthropic, bekannt für den Chatbot Claude, bereitet sich einem Bericht der Financial Times (FT) zufolge auf einen der größten Börsengänge in der Geschichte der Technologiebranche vor. Demnach führt das Start-up bereits erste Gespräche über ein IPO im kommenden Jahr – ein Schritt, der den Wettlauf mit Rivalen wie OpenAI deutlich verschärfen würde.

    Für diese Pläne hat sich Anthropic die renommierte Kanzlei Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ins Boot geholt, die bereits Google, LinkedIn und Lyft an die Börse begleitet hat. Parallel dazu treibt das Unternehmen eine neue Finanzierungsrunde voran, durch die sich der Firmenwert auf über 300 Milliarden US-Dollar erhöhen könnte. Laut Medienberichten stammen allein rund 15 Milliarden US-Dollar an Zusagen von Microsoft und Nvidia.

    Insider betonen jedoch, dass die Gespräche mit Banken bislang informell laufen. Anthropic gibt sich offiziell zurückhaltend: Ein Sprecher erklärte der FT, Unternehmen dieser Größe arbeiteten üblicherweise so, als wären sie börsennotiert, was jedoch keine Entscheidung über Zeitpunkt oder Form eines Listings bedeute.

    Ganz ohne Signalwirkung ist der Vorstoß dennoch nicht. Auch OpenAI arbeitet im Hintergrund an Strukturen, die einen Börsengang ermöglichen würden, obwohl das Unternehmen zuletzt bekräftigte, kurzfristig keine Notierung anzustreben. Der KI-Pionier schloss erst im Oktober einen umfangreichen Anteilsverkauf ab, durch den sich der Firmenwert auf 500 Milliarden US-Dollar erhöhte.

    Anthropic treibt hingegen seine Expansion mit hohem Tempo voran: Mit neuen Rechenzentren in Texas und New York, einem Infrastrukturprogramm über 50 Milliarden US-Dollar und einer massiv ausgeweiteten internationalen Belegschaft will das Unternehmen seinen technologischen Vorsprung sichern. Die Einstellung des früheren Airbnb-Finanzstrategen Krishna Rao, der am IPO von Airbnb mitwirkte, verstärkt die Gerüchte um einen möglichen Börsengang zusätzlich.

    Für Investoren wäre ein Börsengang ein Lackmustest. Wie viel Risiko sind sie bereit einzugehen in einem Markt, der zwar boomt, aber zunehmend als überhitzt gilt? Eines scheint klar: Sollte Anthropic tatsächlich an den Kapitalmarkt gehen, dürfte die Frage nicht sein, ob der Börsengang Aufmerksamkeit bekommt, sondern wie viel.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

