Rio Tinto Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rio Tinto Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Rio Tinto Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rio Tinto Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rio Tinto Aktie beträgt 52,60€ EUR. Die Rio Tinto Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,42 %.
Analysten und Kursziele für die Rio Tinto Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|53,00€
|-14,78 %
|-
|JPMORGAN
|61,00€
|-1,91 %
|03.11.2025
|RBC
|50,00€
|-19,60 %
|13.11.2025
|RBC
|50,00€
|-19,60 %
|18.11.2025
|RBC
|49,00€
|-21,21 %
|28.11.2025
+1,56 %
+2,05 %
+0,71 %
+18,06 %
+4,08 %
-5,16 %
+8,16 %
+102,45 %
+415,28 %
