Aktie kaufen oder verkaufen
RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
15 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 45,27€ EUR. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,33 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die RWE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|50,00€
|+15,23 %
|-
|Analyst
|54,00€
|+24,45 %
|-
|Analyst
|44,00€
|+1,41 %
|-
|DZ Bank
|50,00€
|+15,23 %
|-
|JEFFERIES
|50,00€
|+15,23 %
|03.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.11.2025
|BARCLAYS
|52,00€
|+19,84 %
|12.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|41,00€
|-5,51 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|50,00€
|+15,23 %
|12.11.2025
|JPMORGAN
|46,00€
|+6,02 %
|12.11.2025
|JPMORGAN
|46,00€
|+6,02 %
|12.11.2025
|RBC
|44,00€
|+1,41 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|54,00€
|+24,45 %
|13.11.2025
|JEFFERIES
|54,00€
|+24,45 %
|20.11.2025
|RBC
|44,00€
|+1,41 %
|20.11.2025
+0,41 %
+1,20 %
+3,41 %
+30,04 %
+38,25 %
+4,64 %
+25,63 %
+255,80 %
+129,45 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte