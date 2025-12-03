Aktie kaufen oder verkaufen
Sixt Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sixt Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Sixt Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Sixt Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sixt Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sixt Aktie beträgt 78,22€ EUR. Die Sixt Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,00 %.
Analysten und Kursziele für die Sixt Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|13.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|95,00€
|+37,23 %
|13.11.2025
|BERENBERG
|90,00€
|+30,01 %
|13.11.2025
|JEFFERIES
|100,00€
|+44,46 %
|13.11.2025
|UBS
|92,00€
|+32,90 %
|13.11.2025
|UBS
|102,00€
|+47,35 %
|13.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|125,00€
|+80,57 %
|13.11.2025
|JEFFERIES
|100,00€
|+44,46 %
|14.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
+0,51 %
-2,52 %
-9,03 %
-15,59 %
+2,13 %
-26,67 %
-28,78 %
+41,18 %
+1.738.650,00 %
