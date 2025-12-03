Sixt Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sixt Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die Sixt Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Sixt Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sixt Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sixt Aktie beträgt 78,22€ EUR. Die Sixt Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,00 %.