Aktie kaufen oder verkaufen
Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.
12 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salzgitter Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 26,43€ EUR. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -25,89 %.
Analysten und Kursziele für die Salzgitter Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|40,00€
|+12,17 %
|-
|JPMORGAN
|28,00€
|-21,48 %
|06.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|10.11.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|-29,89 %
|10.11.2025
|UBS
|22,00€
|-38,31 %
|10.11.2025
|JEFFERIES
|29,00€
|-18,68 %
|11.11.2025
|JPMORGAN
|27,00€
|-24,28 %
|26.11.2025
