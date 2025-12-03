Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.

12 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salzgitter Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 26,43€ EUR. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -25,89 %.