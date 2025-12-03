Aktie kaufen oder verkaufen
TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Michel Spingler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 45,43€ EUR. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,60 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|70,00€
|+23,88 %
|-
|RBC
|70,00€
|+23,88 %
|17.11.2025
|UBS
|58,00€
|+2,65 %
|17.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|18.11.2025
|JPMORGAN
|58,00€
|+2,65 %
|18.11.2025
|RBC
|-
|-
|25.11.2025
|UBS
|62,00€
|+9,72 %
|25.11.2025
+1,35 %
+1,40 %
+5,43 %
+5,75 %
+7,20 %
-2,83 %
+57,11 %
+50,83 %
+415,77 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte