TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 45,43€ EUR. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,60 %.