PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 26,57€ EUR. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,80 %.
Analysten und Kursziele für die PVA TePla Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Dr. Adam Jakubowski
|-
|-
|-
|Analyst
|26,00€
|+17,22 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00€
|+44,27 %
|-
|JEFFERIES
|26,00€
|+17,22 %
|12.11.2025
|BERENBERG
|39,00€
|+75,83 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|37,00€
|+66,82 %
|12.11.2025
|JEFFERIES
|26,00€
|+17,22 %
|27.11.2025
-1,17 %
+7,20 %
-15,45 %
-14,15 %
+78,42 %
+15,59 %
+50,20 %
+862,07 %
+69,92 %
