United Internet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur United Internet Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die United Internet Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die United Internet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die United Internet Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der United Internet Aktie beträgt 29,67€ EUR. Die United Internet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,76 %.