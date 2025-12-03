Aktie kaufen oder verkaufen
United Internet Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: United Internet AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur United Internet Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die United Internet Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die United Internet Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die United Internet Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der United Internet Aktie beträgt 29,67€ EUR. Die United Internet Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,76 %.
Analysten und Kursziele für die United Internet Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|28,00€
|+8,32 %
|-
|UBS
|33,00€
|+27,66 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00€
|+19,92 %
|12.11.2025
|MWB RESEARCH
|28,00€
|+8,32 %
|24.11.2025
|UBS
|33,00€
|+27,66 %
|24.11.2025
|BARCLAYS
|25,00€
|-3,29 %
|25.11.2025
