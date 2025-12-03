Aktie kaufen oder verkaufen
Vossloh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vossloh Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vossloh Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh Aktie beträgt 44,40€ EUR. Die Vossloh Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -36,12 %.
Analysten und Kursziele für die Vossloh Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|72,00€
|+3,60 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|78,00€
|+12,23 %
|04.11.2025
|JEFFERIES
|72,00€
|+3,60 %
|27.11.2025
+0,43 %
+0,29 %
-12,42 %
-16,44 %
+64,52 %
+67,52 %
+74,49 %
+18,41 %
+12.802,03 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte