Vossloh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Vossloh Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Vossloh Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vossloh Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Vossloh Aktie beträgt 44,40€ EUR. Die Vossloh Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -36,12 %.