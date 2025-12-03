Volkswagen (VW) Vz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) Vz Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) Vz Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Volkswagen (VW) Vz Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) Vz Aktie beträgt 105,00€ EUR. Die Volkswagen (VW) Vz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,91 %.