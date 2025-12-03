Aktie kaufen oder verkaufen
Walmart Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Seth Perlman - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Walmart Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Walmart Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Walmart Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Walmart Aktie beträgt 102,86€ EUR. Die Walmart Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,50 %.
Analysten und Kursziele für die Walmart Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|116,00€
|+3,19 %
|-
|JPMORGAN
|128,00€
|+13,87 %
|14.11.2025
|RBC
|116,00€
|+3,19 %
|14.11.2025
|JPMORGAN
|128,00€
|+13,87 %
|20.11.2025
|RBC
|116,00€
|+3,19 %
|20.11.2025
|RBC
|116,00€
|+3,19 %
|20.11.2025
+1,08 %
+3,95 %
+9,51 %
+14,81 %
+8,94 %
+99,48 %
+131,67 %
+422,41 %
+2.342,89 %
