AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die AstraZeneca Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 125,80€ EUR. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,51 %.