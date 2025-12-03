Aktie kaufen oder verkaufen
AstraZeneca Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Caro | Sorge - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur AstraZeneca Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die AstraZeneca Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die AstraZeneca Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AstraZeneca Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AstraZeneca Aktie beträgt 125,80€ EUR. Die AstraZeneca Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -19,51 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die AstraZeneca Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00€
|-32,82 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00€
|-32,82 %
|-
|UBS
|142,00€
|-9,15 %
|06.11.2025
|UBS
|142,00€
|-9,15 %
|06.11.2025
|GOLDMAN SACHS
|155,00€
|-0,83 %
|07.11.2025
|JPMORGAN
|140,00€
|-10,43 %
|09.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|10.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|180,00€
|+15,16 %
|10.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|105,00€
|-32,82 %
|12.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|184,00€
|+17,72 %
|13.11.2025
+0,03 %
-3,89 %
+7,91 %
+13,74 %
+20,85 %
+19,78 %
+76,26 %
+142,44 %
+633,29 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte