Aktie kaufen oder verkaufen
Zurich Insurance Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Zurich Insurance Group Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Zurich Insurance Group Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Zurich Insurance Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Zurich Insurance Group Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Zurich Insurance Group Aktie beträgt 485,57€ EUR. Die Zurich Insurance Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,83 %.
Analysten und Kursziele für die Zurich Insurance Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|500,00€
|-19,51 %
|06.11.2025
|UBS
|515,00€
|-17,10 %
|06.11.2025
|BERENBERG
|642,00€
|+3,35 %
|10.11.2025
|BARCLAYS
|580,00€
|-6,63 %
|17.11.2025
|JEFFERIES
|520,00€
|-16,29 %
|18.11.2025
|BERENBERG
|642,00€
|+3,35 %
|18.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|19.11.2025
-1,79 %
+0,64 %
+1,14 %
-0,42 %
+1,09 %
+34,01 %
+79,32 %
+157,52 %
+9,73 %
