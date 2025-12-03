Zurich Insurance Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Zurich Insurance Group Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Zurich Insurance Group Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Zurich Insurance Group Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Zurich Insurance Group Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Zurich Insurance Group Aktie beträgt 485,57€ EUR. Die Zurich Insurance Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -21,83 %.