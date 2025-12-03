Aktie kaufen oder verkaufen
Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu verkaufen. 3 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Roche Holding Aktie mit verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 265,73€ EUR. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,60 %.
Analysten und Kursziele für die Roche Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|325,00€
|-2,88 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|265,00€
|-20,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|325,00€
|-2,88 %
|-
|JPMORGAN
|230,00€
|-31,27 %
|03.11.2025
|JEFFERIES
|230,00€
|-31,27 %
|05.11.2025
|JEFFERIES
|230,00€
|-31,27 %
|10.11.2025
|JPMORGAN
|230,00€
|-31,27 %
|10.11.2025
|UBS
|314,00€
|-6,17 %
|10.11.2025
|JEFFERIES
|230,00€
|-31,27 %
|18.11.2025
|JEFFERIES
|230,00€
|-31,27 %
|18.11.2025
|UBS
|314,00€
|-6,17 %
|18.11.2025
