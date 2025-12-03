Aktie kaufen oder verkaufen
Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: Andreas Gebert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Wacker Chemie Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wacker Chemie Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 60,17€ EUR. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,83 %.
Analysten und Kursziele für die Wacker Chemie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|60,00€
|-7,08 %
|-
|Barclays Capital
|69,00€
|+6,85 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00€
|-7,08 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00€
|-2,44 %
|-
|BERENBERG
|68,00€
|+5,30 %
|03.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|88,00€
|+36,28 %
|04.11.2025
|JEFFERIES
|63,00€
|-2,44 %
|10.11.2025
|BARCLAYS
|69,00€
|+6,85 %
|11.11.2025
|BARCLAYS
|69,00€
|+6,85 %
|27.11.2025
|JEFFERIES
|63,00€
|-2,44 %
|27.11.2025
|JPMORGAN
|50,00€
|-22,57 %
|28.11.2025
+0,93 %
-4,05 %
-4,62 %
+2,76 %
-8,57 %
-48,02 %
-38,58 %
-22,47 %
-31,37 %
