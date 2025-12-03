Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Wacker Chemie Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wacker Chemie Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 60,17€ EUR. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,83 %.