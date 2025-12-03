Aktie kaufen oder verkaufen
PATRIZIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: PATRIZIA SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur PATRIZIA Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die PATRIZIA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PATRIZIA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PATRIZIA Aktie beträgt 10,00€ EUR. Die PATRIZIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,80 %.
Analysten und Kursziele für die PATRIZIA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00€
|+32,80 %
|-
|BERENBERG
|9,00€
|+19,52 %
|10.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|10,00€
|+32,80 %
|12.11.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00€
|+46,08 %
|14.11.2025
|BERENBERG
|9,00€
|+19,52 %
|17.11.2025
|BERENBERG
|9,00€
|+19,52 %
|25.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|12,00€
|+59,36 %
|26.11.2025
-0,13 %
+0,81 %
+2,32 %
+2,60 %
-7,06 %
-24,85 %
-68,88 %
-63,50 %
-60,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte