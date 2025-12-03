PATRIZIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur PATRIZIA Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die PATRIZIA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PATRIZIA Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PATRIZIA Aktie beträgt 10,00€ EUR. Die PATRIZIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +32,80 %.