Aktie kaufen oder verkaufen
SFC Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: SFC Energy AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur SFC Energy Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die SFC Energy Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SFC Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SFC Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SFC Energy Aktie beträgt 11,80€ EUR. Die SFC Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,04 %.
Analysten und Kursziele für die SFC Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00€
|+64,34 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|21,00€
|+72,56 %
|18.11.2025
|WARBURG RESEARCH
|18,00€
|+47,90 %
|19.11.2025
+1,81 %
-6,02 %
-23,01 %
-18,91 %
-26,27 %
-50,79 %
-17,15 %
+210,95 %
-50,48 %
