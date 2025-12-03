SFC Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SFC Energy Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die SFC Energy Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SFC Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SFC Energy Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SFC Energy Aktie beträgt 11,80€ EUR. Die SFC Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,04 %.