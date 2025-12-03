Aktie kaufen oder verkaufen
Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Unilever Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 41,86€ EUR. Die Unilever Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,98 %.
Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|-
|-
|04.11.2025
|JEFFERIES
|40,00€
|-22,57 %
|05.11.2025
|UBS
|41,00€
|-20,63 %
|10.11.2025
|BARCLAYS
|55,00€
|+6,47 %
|24.11.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00€
|+14,21 %
|25.11.2025
|JPMORGAN
|57,00€
|+10,34 %
|25.11.2025
|UBS
|41,00€
|-20,63 %
|26.11.2025
-1,24 %
-2,37 %
-1,96 %
-6,32 %
-10,34 %
+5,46 %
+4,40 %
+24,27 %
+398,73 %
