Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im November `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Unilever Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 41,86€ EUR. Die Unilever Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -18,98 %.